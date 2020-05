Tu si que vales, Ruggero Pascoletti: chi è il poeta e cantante

Chi è il poeta e cantante romano Ruggero Pascoletti, protagonista in televisione come concorrente di La Corrida e Tu si que vales.

Poeta e cantautore per passione, Ruggero Pascoletti, laureato in farmacia e docente di Scienze in pensione, è nato a Roma dove vive tuttora. Ha saputo fare della sua passione, con grande ironia, la strada per ottenere una certa visibilità mediatica.

Ha così partecipato ad alcune trasmissioni televisive, come La Corrida, nella nuova versione riproposta su Raiuno, e il talent show di Canale 5, Tu si que vales.

Ruggero Pascoletti, chi è il poeta e cantautore romano

Pensionato romano ed ex insegnante di scienze, Ruggero Pascoletti diviene autore del ballo “tormentone” dal titolo “La danza del cha-cada”, che ha fatto impazzire il pubblico della Corrida, trasmissione condotta da Carlo Conti, nella puntata del 4 maggio 2018. Alla fine della simpatica esibizione, con tanto di balletto, è stato sommerso dai fischi.

Va detto che però diversi spettatori del pubblico lo hanno applaudito divertiti e il poeta, musicista e cantautore romano si è rifatto sotto dopo circa un anno e mezzo, partecipando stavolta a ‘Tu si que vales’, nella scuderia di Gerry Scotti. Anche questa volta, la sua simpatia ha travolto tutti.