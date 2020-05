Tu si que vales, polemiche su Davide Morinelli: “Violenze sull’ex”

Davide Morinelli di Casal Velino, nel salernitano, è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Tu si que vales: polemiche sulla partecipazione.

Polemiche sulla partecipazione a Tu si que vales di Davide Morinelli, 50enne di Casal Velino, in provincia di Salerno. Infatti, l’uomo a novembre ha preso parte all’ultima edizione del talent show, ma ha problemi con la giustizia.

In molti sui social hanno storto il naso più che per l’esibizione, peraltro apprezzata solo da Gerry Scotti, per i precedenti dell’uomo che era in gara al talent show di Canale 5.

Polemiche sulla partecipazione di Davide Morinelli a Tu si que vales

Gli altri giudici e la giuria popolare hanno bocciato lo spettacolo, contrariamente a Gerry Scotti, ma il problema appunto non riguarda l’esibizione in sé. Infatti, secondo quanto si apprende dalle cronache locali, appena qualche settimana prima di entrare in gara a Tu si que vales, ovvero a settembre, Davide Morinelli fu condannato per violenza sessuale a 9 anni di reclusione in primo grado.

La sua ex moglie ha infatti denunciato episodi di tentata violenza dopo la separazione, per cui il culturista è finito sotto processo. Non solo, l’uomo era già condannato nell’ambito del processo Moliere, un’inchiesta su presunte estorsioni per la gestione del business delle gite in barca nel Cilento. L’uomo è indagato a piede libero in attesa degli altri gradi di giudizio.