Tu si que vales, chi è Raimondo Laino: curiosità sull’ipnotista

Raimondo Laino, chi è: cosa sapere sull’ipnotista, che si è presentato alla trasmissione Tu si que vales e messo sotto ipnosi Belen Rodriguez.

Raimondo Laino è un ipnotista diventato noto dopo aver partecipato a Tu si que vales e aver ipnotizzato Belen Rodriguez. Nel 2015, ha iniziato la sua attività professionale come Artista dell’Ipnosi con le prime esibizioni pubbliche su palchi.

Col tempo sono arrivate le possibilità di esibirsi con interventi in tv e radio nazionali, quindi le prime interviste giornalistiche. Dal 2016 arrivano collaborazioni in qualità di Mental Coach con gruppi aziendali internazionali.

Chi è Raimondo Laino, l’ipnotista di Tu si que vales

Sul suo sito Internet, Raimondo Laino si presenta così: “Attraverso il mio lavoro e le mie conoscenze, mi occupo di aiutare altre persone a migliorare la qualità della propria vita, superare le loro paure e i propri limiti e raggiungere i propri obiettivi grazie al potere dell’Ipnosi”. Seguitissimo su Youtube, dove posta video della sua attività, è diventato davvero amatissimo da diversi tipi di pubblico.

Ma l’ipnosi lo ha aiutato anche a migliorarsi, come ha spiegato sempre attraverso il suo sito: “Grazie all’ipnosi sono riuscito a migliorare profondamente la qualità della mia vita, superando i miei traumi, i miei dolori e le mie sofferenze, trasformando i miei limiti in punti di forza”. In sostanza, “l’Ipnosi aveva fatto la differenza con me e io volevo insegnare a persone come me a fare la differenza con l’ipnosi”.