Treviso, 52enne stroncato da un tumore: “Aveva un fortissimo mal di testa”

Sergio Cecchin, detto Goccia, è venuto a mancare ieri, martedì 12 maggio, ad appena 52 anni, a causa di un tumore fulminante.

Tutto è cominciato con un mal di testa molto forte che non se ne andava. Poi la corsa in ospedale, gli esami, gli ulteriori accertamenti e la terribile scoperta del tumore. Sergio Cecchin, detto Goccia, è venuto a mancare ieri, martedì 12 maggio, a soli 52 anni, tra l’incredulità e la disperazione di famigliari e amici che in pochi giorni lo hanno visto morire. Due le comunità che oggi lo piangono: Salzano (Venezia), da cui Sergio era originario, e Crespano del Grappa, in provincia di Treviso, dove lavorava e si era trasferito.

Il dramma di Sergio, ucciso nel giro di un mese dal tumore

Sergio Cecchini si è spento in un letto dell’ospedale di Castelfranco Veneto, dov’era ricoverato da appena una settimana. Il male incurabile l’ha stroncato in meno di un mese: dopo un calvario di ventisette giorni ha smesso di soffrire.

Volontario del Comune di Pieve del Grappa, Sergio Cecchin era conosciuto e benvoluto da tante persone per la sua grande disponibilità ad aiutare gli altri. Il papà Lino era morto tre anni fa dopo essere stato da lui assistito giorno e notte, la mamma Antonietta è inferma ma Sergio andava sempre a trovarla e ad aiutarla. Oggi lo piangono anche i fratelli Valter, Marisa, Giovanna e Renzo, i cognati, le cognate, i nipoti e pronipoti che tanto amava. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 14 maggio, in forma strettamente privata, alle ore 10 nel cimitero di Salzano, dove riposeranno le sue ceneri.

EDS