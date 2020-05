Storie Italiane, la rivelazione di Paola Perego: “Di nuovo viva”

La celebre conduttrice Paola Perego ha raccontanto nuovi retroscena interessanti della sua vita privata durante la puntata di “Storie italiane”

Nuove dichiarazioni davvero esclusive. La conduttrice Paola Perego ha raccontato ai microfoni di Storie Italiane il suo periodo davvero tragico che ha dovuto attraversare in passato: “Io sono ritornata a vivere. A non aver paura di stare da sola, a non aver paura di guidare, a non aver paura di passeggiare, a non aver paura di volare, a non aver paura di andare in vacanza, a non aver paura di dormire, a non aver più paura”. Successivamente ha parlato anche della sua crisi: “All’inizio credevo fosse esaurimento nervoso. Pensavo che dentro di me vi fosse qualcosa che non andava, poi dopo qualche anno ho scoperto che si trattasse di attacchi di panico“.

Storie Italiane, la verità di Paola Perego

La stessa conduttrice ha raccontato altre curiosità davvero interessanti: “Ho deciso di parlarne perché il mostro è subdolo, ti porta a non parlarne, invece parlarne vuol dire tantissimo. Ho deciso di parlarne per dare la forza ad almeno una persona di dire: adesso mi curo perché so che ne posso uscire”. Infine, ha voluto così lanciare anche un appello alle tante persone che lo continuano a seguire anche a distanza di anni: “Il messaggio che voglio dare a chi soffre di attacchi di panico è: curatevi. Se avete gli attacchi di panico potete guarire. Ci sono cure, gli psicofarmaci non li prendono i pazzi, dati da un medico aiutano alla fine si guarisce“.