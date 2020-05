Stasera in tv – Sleepers, trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 13 maggio, con il film Sleepers in onda su Rete4: ecco la trama e il cast della pellicola

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 13 maggio, con il film del 1996 “Sleepers” che andrà in onda alle ore 21.25 su Rete 4. La pellicola parla di quattro giovani amici, che crescono insieme nel difficile quartiere di New York Hell’s Kitchen. I quattro vivono grazie a piccoli lavoretti per il boss locale, ma un giorno feriscono per errore un passante e la loro vita viene stravolta. Vengono così condannati a 18 mesi di riformatorio subendo abusi e violenze penitenziarie. E così dopo 14 anni hanno la possibilità di vendicarsi.

Stasera in tv – Sleepers, curiosità

La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di Lorenzo Carcaterra e diretto da Barry Levinson nel 1996. Nel cast ci sono Jason Patric, Barad Pitt, Ron Eldard, Billy Crudup, Kevin Bacon, Robert De Niro e Vittorio Gassman. Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 13 maggio, con il film Sleepers, in onda in prima serata su Rete4.