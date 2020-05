Stasera in tv – Rogue One: A Star Wars Story: trama e cast

Stasera in tv – Rogue One: A Star Wars Story: trama e...

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 13 maggio, con il film Rogue One: A Star Wars Story: ecco la trama e il cast

Questa sera, mercoledì 13 maggio 2020, andrà in onda Rogue One: A Star Wars Story su ItaliaUno, che metterà in risalto le avventure di uno squadrone di spie della fazione. Lo scienziato Galen Erso vive modestamente sul pianeta Lah’mu, ma le sue doti sono preziosi per il Direttore Imperiale, Orson Krennic, in grado di costringere Erso a completare il progetto della Morte Nera. Jyn è lesto a scampare dalla morte certa grazie al ribelle Saw Gerrera. Il pilota Bodhi Rook tradisce l’Impero e recapita un messaggio segreto dello scienziato a Saw. Jyn viene liberata dai ribelli: insieme al pilota Cassian Andor e al droide K-2SO, la ragazza riesce a trovare chi l’ha salvata.

Stasera in tv – Rogue One: A Star Wars Story: il cast

“Rogue One: A star wars story” è il primo spin-off della saga di Star Wars con protagonisti Felicity Jones nei panni di Jyn Erso, Diego Luna in quelli di Cassian Andor e Riz Ahmed che sarà Bodhi Rook. Gli altri interpreti saranno Donnie Yen, Alistair Petrie, Jonathan Aris, Ben Daniels, Paul Kasey, Genevieve O’Reilly e Sharon Duncan-Brewster. Appuntamento da non perdere questa sera con il film in onda su ItaliaUno.