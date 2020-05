Stasera in tv – L’uomo di 450 kg: le anticipazioni del 13 maggio

Stasera in tv – L’uomo di 450 kg: le anticipazioni del 13...

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 13 maggio, con la replica su Real Time di “L’uomo di 450 kg”: ecco le anticipazioni

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 13 maggio, con la replica del programma tv di Real Time “L’uomo di 450 kg”. Sarà raccontata la storia di Keith Martin, l’uomo più grasso del mondo che è venuto a mancare nel dicembre 2014. Di 44 anni, Martin abitava a Londra e viveva in casa da tantissimi anni visto che era impossibilitato ad uscire. Inoltre, l’uomo aveva anche deciso di modificare la propria realtà sottoponendosi anche ad un’operazione di bendaggio gastrico per cercare di perdere più peso possibile.

LEGGI ANCHE >>> Vite al Limite, Gina Krasley: chi è e come è diventata oggi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – L’uomo di 450 kg: le curiosità

L’uomo era tornato anche a camminare grazie all’operazione, che gli aveva fatto perdere così più di 100 kg. Ma dopo poco il suo fisico non ha retto: dopo una brutta polmonite il 4 dicembre 2014 è venuto a mancare improvvisamente. Questa sera, mercoledì 13 maggio, andrà in onda su Real Time la puntata che ripercorrerà la sua storia davvero tragica dopo tanta buona volontà.