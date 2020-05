Stasera in tv fiction – La Compagnia Del Cigno: cast, trama puntate 5 e 6

La Compagnia Del Cigno, fiction Rai, procede con la storia degli studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi: trama dei due episodi in onda oggi, 13 maggio Sette ragazzi speciali, tra i 15 e i 18 anni, che frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e la loro amicizia che attraverso la musica finisce per renderli qualcosa di unico. Questa la trama della fiction Rai a Compagnia Del Cigno, formata da 12 episodi e trasmessa in prima visione assoluta da Rai 1 dal 7 gennaio 2019. Data l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, la rete ripropone questa serie tv di successo su Rai 2 a partire dalle ore 21. 20.

Scopriamo insieme la trama degli episodi in onda stasera in televisione. Leggi anche –> Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni, oggi 13 Maggio

Dietro la musica I ragazzi della Compagnia del Cigno inizialmente suonano ognuno per proprio conto, ma saranno costretti a esercitarsi insieme dal maestro Luca Marioni, il bastardo. Uomo imperscrutabile, il direttore d’orchestra Marioni noterà il talento di Matteo, adolescente giunto a metà anno al Conservatorio e che dietro alla propria riservatezza nasconde un trauma interiore molto profondo. Episodio 5, L’orgoglio di Sara

Barbara lascia il liceo classico e si iscrive alla scuola del Conservatorio. L’insegnante di italiano si rende conto di quanto la ragazza sia avanti negli studi e decide di raddoppiare i compiti al resto della classe per far sì che si metta in paro con l’ex liceale. Matteo sarà felicissimo dell’annuncio e non a caso da quel momento Domenico inizierà a mettere in dubbio i propri sentimenti per Gloria, la sua fidanzata.

Il padre di Robbo comunica ai figli che andrà via di casa per un un po’ di tempo, nella speranza di riappianare con la sua lontananza la situazione familiare.

Sara riesce a convincere Marioni a integrarla nell’orchestra con la promessa di imparare a memoria lo spartito. Non tutti accolgono bene la notizia, tanto che alcuni membri, guidati da Nathan e fra cui figura anche Rosario, iniziano a ribellarsi contro la decisione presa dal direttore d’orchestra. Per cercare di tenere unito il gruppo, Matteo organizza una cena a casa sua invitando tutta la Compagnia del Cigno. Il ragazzo scopre anche che Barbara non è per nulla interessata a lui.

Marioni segue Marco con l’auto, intenzionato a speronarlo, ma all’ultimo momento sterza ed è lui a finire fuori strada.

Episodio 6, Un’altra possibilità

Dopo “l’incidente” Marioni viene costretto da una frattura al braccio e alcune costole rotte alla convalescenza.

Nonostante tutto questo, il direttore d’orchestra torna a dirigere le prove e sprona Sara a continuare il suo percorso senza badare al malcontento espresso da parte della Compagnia.

Matteo preso dalla gelosia mente a Domenico dicendogli di aver baciato Barbara. Il ragazzo però si accorgerà presto della bugia e troncherà l’amicizia. Della situazione risentirà anche il nascente rapporto sentimentale con Barbara.

Rosario perdona sua madre e comprende che questa sta seriamente pensando di trasferirsi con lui a Firenze per ricominciare insieme una nuova vita.

Nathan rimprovera per l’ennesima volta a Sara di stare rallentando tutto il gruppo e in tanti insorgono, soprattutto Rosario che tira un pugno a al ragazzo.

Zio Daniele, dopo una brutta lite con Matteo, incontra il vicino di casa e lo bacia.

La sorella di Robbo, Chiara, ha un attacco di asma e il giovane chiama il padre, mettendo in luce quanta poca fiducia abbia nei confronti della madre, giudicata duramente troppo impegnata per potersi dedicare ai suoi figli.

Irene capisce che è stato lo stesso Marioni a causare l’incidente e gli confessa che anche lei sei mesi prima aveva pensato al suicidio.

Rosario comunica la sua decisione ai genitori adottivi: non si trasferirà a Firenze con la madre biologica.

La Compagnia del Cigno, cast completo

Alessio Boni (Luca Marioni, Il Bastardo)

Anna Valle (Irene Valeri)

Leonardo Mazzarotto (Matteo Mercanti)

Fotinì Peluso (Barbara)

Emanuele Misuraca (Domenico Abbate)

Hildegard De Stefano (Sara Loffredi)

Chiara Pia Aurora (Sofia Potente)

Ario Nikolaus Sgroi (Roberto Turchi, Robbo)

Francesco Tozzi (Rosario Cantini)

Alessandro Roja (Daniele, zio di Matteo)

Carlotta Natoli (Vittoria, madre di Barbara)

Francesca Cavallin (Miriam, madre di Robbo)

Stefano Dionisi (Antonio Mercanti)

Claudia Potenza (Nico, madre di Sofia)

Fabrizio Ferracane (Vincenzo, padre di Domenico)

Rocco Tanica (Professor Guido Sestrieri)

Michele Bravi (Giacomo)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI