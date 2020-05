Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni, oggi 13 Maggio

Chi l’ha Visto? stasera con la nuova puntata di oggi, 13 maggio, torna su uomini e donne scomparsi e un giallo ancora irrisolto: le anticipazioni sul programma di Federica Sciarelli.

Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera in tv su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti la cronaca nera, con aggiornamenti su cold case caduti apparentemente nel dimenticatoio, e uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose. Scopriamo insieme le anticipazioni sulla messa in onda di stasera.

Il delitto irrisolto di Mirella Gregori a Chi l’ha visto?

Molto spesso la scomparsa di Emanuela Orlandi e quella di Mirella Gregori sono state messe in relazione. L’associazione è dovuta a fattori simili come il fatto che si trattasse in entrambe le situazioni di due giovani ragazze di cui si sono perse le tracce nella Capitale e che il corpo di nessuna delle due sia mai stato ritrovato. Non ultimo fattore, il fatto che un evento tanto nefasto si sia verificato per ben due volte a pochi giorni di distanza. Ufficialmente, però, tale sospetto non è stato mai confermato.

La scorsa puntata

Nella scorsa puntata Federica Sciarelli ha intervistato il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, il quale ha raccontato come la famiglia sia rimasta delusa dall’ennesima archiviazione del caso. Emanuela Orlandi, figlia di un commesso della Prefettura della casa pontificia, scomparve nel 1983 all’età di 15 anni. Nonostante il passare del tempo, che ha portato a un netto miglioramento nelle tecniche investigative grazie alle nuove tecnologie, il fatto di cronaca che finì per coinvolgere sia lo Stato Vaticano che lo Stato Italiano rimane tutt’oggi uno dei più misteriosi eventi di cronaca della storia italiana. A oggi, non è stata data alcuna risposta alla famiglia su ciò che accade a Emanuela quel fatale 22 giugno 1983.

Stasera le intercettazioni inedite

Nello stesso periodo, il 7 maggio 1983, scomparve anche l’adolescente, Mirella Gregori. Questa sera in tv Chi l’ha Visto? torna sul caso con tre intercettazioni inedite. In una di queste è possibile riconoscere la voce di un uomo che telefonò presso il bar della famiglia Gregori subito dopo la scomparsa della giovane.

Giallo sul Tevere

Si sono susseguite morti e sparizioni sulle rive del Tevere, un dato a cui Chi l’ha Visto? sta iniziando a dare forma.

Uno studente americano, un senzatetto e una giovane insegnante di lingue sono apparentemente accumunati solo dal luogo in cui hanno esalato il loro ultimo respiro.

Tuttavia la trasmissione ha fatto il nome di Massimo Galioto.

Di chi si tratta? Quest’uomo è implicato o no nella vicenda?

Resta comunque ancora da capire se tutti questi casi siano fra loro legati e, se così fosse, in che modo.

