Stasera in tv | Alberto Angela in Meraviglie, la Penisola dei tesori

Meraviglie con Alberto Angela stasera in tv ci condurrà in un viaggio fra le bellezze di Ravenna, Napoli e Sardegna con ospiti d’eccezione: tutte le anticipazioni

Il viaggio attraverso le meraviglie storiche e culturali italiane con Alberto Angela su Rai 1 avrà inizio alle ore 21.25. L’amato studioso d’arte e divulgatore scientifico ci condurrà nei siti Unesco di Ravenna, Napoli e Sardegna. Scopriamo insieme gli artisti che si presteranno con voce e presenza ad accompagnare Alberto Angela nella narrazione di questa avventura.

Un viaggio fra le meraviglie con Alberto Angela

Il programma della Rai dedicato alle bellezze italiane si soffermerà per ammirare tre fra i siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Meraviglie – La Penisola dei tesori partirà con la sua esplorazione da Ravenna, che custodisce ben otto monumenti tutelati dall’Unesco, per poi volgersi alle bellezze archeologiche della Sardegna, e in particolare ai nuraghi, e infine ci condurrà fra le bellezze di Napoli, nel teatro d’opera ancora in funzione più antico del mondo.

Meraviglie – La Penisola dei tesori, un percorso fra i tre siti dell’Unesco

Ravenna Ravenna, con le sue influenze orientali, è sede di ben 8 Patrimoni dell’Umanità riconosciuti dall’UNESCO, ed è stata definita la “città dei mosaici” che, nello specifico, sono bizantini e sono visibili in tutte le chiese e i mausolei della città.

La prima tappa del viaggio con Alberto Angela ci condurrà:

al Mausoleo di Galla Placidia;

al sepolcro di Teodorico;

ai mosaici di San Vitale;

alla tomba di Dante. L’ospite d’onore in questa prima città sarà il campione di motociclismo Marco Melandri. Sardegna Della Sardegna potremo osservare la vera l’essenza storica: gli ipogei domus de janas;

i giganti di Monteprama;

il nuraghe Barumini. Il testimone d’eccezione di questa tappa del viaggio sarà Dori Ghezzi, che racconterà quanto il marito, Fabrizio De André, amasse profondamente l’isola. Napoli A Napoli Alberto Angela ci condurrà all’interno del teatro d’opera più antico del mondo: il Real Teatro di San Carlo.

L’ospite che presterà la sua voce al racconto è l’artista partenopeo Massimo Ranieri.

