Parla il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri: per l’alto esponente del Governo Conte sarà possibile spostarsi tra le varie regioni. “La cosa potrà riguardare anche la Lombardia”.

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, parla in diretta televisiva alla trasmissione ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, della possibilità per i cittadini di cambiare regione.

“Credo che dal prossimo 1° giugno gli spostamenti in tal senso possano diventare possibili. Probabilmente anche chi risiede in Lombardia potrà uscire dai confini per raggiungere altre zone d’Italia. Lo stesso Sileri parla poi di “passi in avanti a partire anche da lunedì 18 maggio. Sono certo poi che entro la fine del mese in corso otterremo maggiori risultati per garantire una più ampia libertà a tutti”.

Sileri: “La situazione appare sotto controllo in diverse parti del Paese”

Parlando della situazione legata alla curva epidemiologica ed all’indice degli infetti, il viceministro della Sanità riferisce che “ci sono 12 regioni che ad oggi contano meno di 12 infetti”. La più virtuosa in tal senso è l’Umbria, capace di contenere l’emergenza in modo davvero ottimale. Ad oggi l’indice di contagio nelle province di Perugia e di Terni è pari a 0,2. Ben lontano dalla soglia assolutamente da non raggiungere del valore 1. Lo stesso viceministro pochi giorni fa aveva auspicato l’abolizione della autocertificazione, cosa che potrebbe avvenire già entro maggio.

