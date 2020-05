Romina Power, l’allarme lanciato dalla cantante: c’è un intruso

Romina Power ha lanciato un nuovo allarme per quanto riguarda un intruso: ecco la foto pubblicata su Instagram

Romina Power sta trascorrendo questo periodo durante l’emergenza Coronavirus nella sua abitazione di Cellino San Marco. Soltanto a pochi metri ci sono Al Bano e Loredana Lecciso. Una quarantena davvero particolare per la cantante che è stata costretta a restare in Italia dopo le registrazioni di Amici. E così è arrivato uno spavento improvviso durante la pandemia con l’immagine pubblicata direttamente sul suo profilo Instagram ufficiale per documentare ciò che è avvenuto nelle ore passate.

Romina Power, l’intruso nel piatto

Così mentre era intenta a mangiare fave e piselli, la cantante si è spaventata quando ha trovato un insetto nel suo piatto. Romina l’ha fotografato pubblicando successivamente lo scatto sul suo profilo Instagram. Tutto è stato preso col sorriso con la stessa cantante che ha dovuto cambiare il pasto dopo l’intruso nel suo piatto.