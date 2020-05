Ai microfoni di “Chi” Rita Rusic si è confessata rivelando tutte le sue preoccupazioni in questo periodo davvero stressante

Rita Rusic è tornato a parlare della sua vita privata e di come ha trascorso la sua quarantena in una lunga intervista ai microfoni di Chi: “Altro che affetti stabili, in questo momento sono molto instabile”. Poi ha spiegato tutta la sua preoccupazione vivendo da sola: “Il desiderio di abbracciare, di baciare una persona è bellissimo. Come si fa a rinunciare? Il desiderio allora è desiderio d’amore, di essere in due. Da solo non sei niente. Sei qualcosa se sei in due, conservando sempre i tuoi spazi”.

Rita Rusic, tutta la verità

Nei mesi scorsi la Rusic è tornata in Italia per partecipare al Grande Fratello Vip: “Sono tornata qui in Italia con la voglia di provocare. Ancora. Con il Grande Fratello e con un momento di televisione folle”. Infine, la showgirl ha parlato anche del suo prossimo compleanno visto che il 16 maggio compirà 60 anni : “Con questo 6 davanti, orribile 6, è la fine, la fine”.