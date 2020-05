Altro controverso episodio nell’ambito della situazione multe Coronavirus. Un uomo fa la spesa per una famiglia povera, la polizia locale lo sanziona.

La questione legata al mancato rispetto delle norme anti contagio prescritte dal Governo a partire da inizio marzo ha dato luogo purtroppo a non poche situazioni capaci di travalicare il grottesco.

Le multe da Coronavirus hanno fatto da naturale conseguenza a trasgressioni a volte anche assurde, tra festini privati, grigliate alla faccia del pericolo in corso e la volontà di volere andare per forza di cose in spiaggia. C’è chi ad esempio si è messo in viaggio da Milano fino alla riviera ligure, riuscendo a raggiungere la propria meta in maniera indisturbata. O chi, per incontrare la propria amata, l’ha nascosta all’interno del bagagliaio dell’auto. Ed ancora, come non citare l’odioso comportamento di un uomo che si è spacciato per infermiere reduce da un turno di lavoro di ore ed ore. Scoperto per fortuna poi subito dopo essersi vantato sui social della sua ‘impresa’.

Ma a volte le multe da Coronavirus hanno riguardato anche situazioni capaci di far gridare all’ingiustizia. Ed è questo il caso di un uomo che aveva fatto la spesa per una famiglia bisognosa, premurandosi anche di consegnarla a quest’ultima direttamente a casa. Ma il benefattore, un cittadino di Olbia, in Sardegna, ha ricevuto in cambio una sanzione di 400 euro da parte della polizia locale. E per infrazione delle normative della presidenza del Consiglio attualmente vigenti. Ne parla il diretto interessato, il signor Michele, che si è detto sorpreso ed amareggiato. A ‘Pomeriggio 5’, lui stesso spiega anche le proprie perplessità in merito al verbale stilato. “Hanno scritto che ero in libera uscita senza alcuna valida giustificazione”. Lui non aveva comunque l’autocertificazione e non ha voluto compilarla al cospetto degli agenti in quanto riteneva che non cene fosse bisogno. “Il sindaco di Olbia, lo scorso 4 maggio, affermò in diretta su Facebook che erano consentiti i liberi spostamenti in città. Perché allora farmi questa multa?”. E molti si chiedono anche se, visto il suo nobile intento, fosse davvero il caso di procedere con una sanzione.