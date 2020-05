È morto Matteo Bernasconi, famoso alpinista. La scomparsa del celebre scalatore è avvenuta in valtellina a seguito di una tragedia.

Matteo Bernasconi, famoso alpinista dei Ragni di Lecco, è stato travolto e ucciso da una valanga in Valtellina. Il 38enne, che risiedeva a Como, è stato ucciso dalla massa di neve al Pizzo del Diavolo, ad alta quota, in una vallata alpina fra Ponte in Valtellina e Chiuro (Sondrio). L’allarme era scattato martedì in tarda serata. Il corpo senza vita dell’alpinista comasco è stato recuperato poco prima di mezzanotte. Lascia la moglie e un figlio di due anni.