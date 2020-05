Keith, l’uomo da 450Kg è morto: era il più grasso al mondo

L’uomo da 450kg, Keith Martin, è venuto a mancare dopo improvvisamente dopo una forte polmonite all’età di 44 anni: la sua storia

All’età di 44 anni Keith Martin è scomparso improvvisamente dopo una violenta polmonite. L’uomo era considerato l’uomo più grasso al mondo arrivando a pesare anche 450. Dopo l’intervento chirurgico, che ero riuscito alla grande, per la riduzione dello stomaco Keith non ce l’ha fatta nel dicembre 2014. Era tornato anche a camminare dopo l’operazione mettendo in risalto tutti i miglioramenti che si erano avuti. Poi l’addio improvviso a causa di una polmonite che non gli ha lasciato scampo per continuare a vivere.

Keith, l’uomo da 450Kg è morto: le curiosità

Originario di Londra, soffriva anche di ansia e depressione visto che era da tempo rinchiuso in casa a giocare con i videogame a causa dell’eccessivo peso. Dopo l’operazione tutto sembrava andare verso la giusta direzione, ma una polmonite lo ha stroncato all’età di appena 44 anni. L’uomo è stato protagonista anche di varie puntate su Real Time che mettevano in risalto la sua dura lotta contro il peso.