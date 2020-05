Un figlio per Serena Enardu e Pago? Ultimi gossip sulla coppia

Nonostante le turbolenze affrontate nell’ultimo periodo, Serena e Pago sembrano tornati più forti di prima. Scopriamo gli ultimi gossip sulla coppia.

La storia d’amore tra il cantante Pago e l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu ha evidenziato delle turbolenze fin dal primo momento sotto la luce dei riflettori. Le loro burrasche amorose sono state di fatti a lungo chiacchierate.

I due hanno prima partecipato al programma Temptation Island, optando a fine avventura per la separazione. Successivamente, tra le mura della casa del Grande Fratello VIP, sembrerebbero però aver ritrovato la serenità, tornando finalmente insieme. Serena e Pago sono dunque oggi una coppia solida e unita, e siamo tutti curiosi di scoprire quali saranno i loro progetti in futuro. Potrebbe anche essere in arrivo un figlio?

Per quanto riguarda i progetti futuri, l’ex tronista si è espressa in merito alle sue intenzioni. La donna per il momento sembrerebbe aver dichiarato al proprio agente di non voler continuare ad apparire sul grande schermo.

Nonostante questo, Serena non è intenzionata ad escludere definitivamente la possibilità. “Se dovesse però capitarmi qualcosa di interessante che sta nelle mie corde, lo farò. Però, progetti e voglia di tornare in tv, no.” dichiara la donna. Si mostra invece molto più propensa a proseguire la sua carriera social. “Mi piace la verità dei social. Posso stare tranquillamente nella mia vita e mostrarmi per quello che sono.” aggiunge l’ex tronista, rendendo quindi chiare le sue intenzioni future.

Serena e Pago: c’è la possibilità di allargare la famiglia? Ecco la risposta della coppia

La coppia sembrerebbe essersi già espressa in passato in merito all’argomento. I due si sono mostrati in precedenza completamente contrari all’idea di allargare la famiglia. La domanda è stata però recentemente riproposta da un fan su Instagram e la risposta dei due è stata immediata. “No.” ha direttamente dichiarato l’ex tronista, lasciando poi la parola al compagno che ha ribadito il concetto. Le loro intenzioni non sono dunque cambiate. Entrambi sono già genitori, e un altro bebè sembrerebbe non rientrare tra i progetti futuri.