Eleonora Daniele, scandalo in diretta: giornalista ricoperta di insulti

Un episodio non troppo felice accaduto in diretta tv durante Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele: la giornalista è stata duramente attaccata

Un duro attacco sui social per la giornalista di Storie Italiane Carla Lombardi. Durante la puntata di oggi la donna ha intervistato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino per capire meglio la situazione che riguarda le case che verranno date alle famiglie che vivevano nei container. Un approfondimento davvero interessante della Lombardi, che ha preso a cuore la situazione di mamma Miriam, che viveva in condizioni disperate con ben tre figli. La giornalista è stata criticata, però, per non aver indossato bene la mascherina chirurgica come vuole la norma durante l’emergenza Coronavirus.

Eleonora Daniele, le critiche verso la giornalista

E così sui social sono arrivati i primi insulti rivolti alla giornalista di Storie Italiane: “La giornalista da Fiumicino metta la mascherina coprendo il naso… è vergognoso dopo 3 mesi doverlo dire ancora!”, “Per favore, dite alla giornalista che il naso va dentro la mascherina” oppure “Qualcuno dica alla giornalista che la mascherina tenuta in quel modo non serva a nulla! Poi parliamo dei contagi”. La giornalista, però, comunque si trovava a un metro di distanza sia dal sindaco che dalla signora Miriam.