Donna assassinata dalla rivale in amore, omicidio pianificato per 18 mesi

Sadie Hartley è stata assassinata da quella che si riteneva una sua rivale in amore, in un elaborato piano di 18 mesi per il suo omicidio.

Sadie Hartley era una madre amata, un’amica e una donna di successo quando è stata pugnalata a morte da una rivale in amore nella sua stessa casa. Sarah Williams era ossessionata dal marito di Sadie, Ian Johnston, con il quale aveva avuto una breve storia, e ha reclutato la sua amica Katrina Walsh per eseguire ‘l’omicidio perfetto‘.

Per 18 mesi Williams ha pianificato come avrebbe ucciso Sadie Hartley, aveva organizzato tutto nei minimi dettagli ma a causa di un’imperfezione trascorrerà il resto della sua vita dietro le sbarre. Sadie è stata pugnalata brutalmente a morte nell’entrata della sua abitazione, dopo aver passato la giornata facendo equitazione. L’investigazione è stata molto lunga e intensa, ma ha portato i risultati. Sadie era a casa da sola quando la coppia di donne ha eseguito il piano. Hanno suonato il campanello e poi è stata colpita con un taser. Williams l’ha pugnalata 41 volte.

L’omicidio efferato commesso da due donne

Williams, di 35 anni, pensava che, senza Sadie, avrebbe potuto riconquistare il suo ex-amante Ian. L’uomo aveva interrotto la relazione perché lei era possessiva ed era andato avanti con Sadie, di 60 anni. Walsh e Williams hanno fatto un lavoro da maestre nel coprire le loro tracce nascondendo il taser e il coltello in una fattoria nei paraggi e pulendo alla perfezione le loro case ma, ciò che ha portato la Corte a sentenziarle è stato un diario in casa di Katrina Walsh contenente tutti i piani che avevano fatto per commettere l’omicidio. Nonostante le sentenze prolungate, per la famiglia di Sadie Hartley niente sarà più lo stesso.

