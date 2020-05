Coronavirus, neonato di 3 giorni morto: mamma risultava positiva

Un caso di decesso legato al Coronavirus su cui si indaga nel Regno Unito, neonato di 3 giorni morto: mamma risultava positiva.

La mamma di Coolio Carl Justin Morgan è risultata positiva per Covid-19 prima di partorire all’ospedale Princess of Wales di Bridgend. Il figlio è morto appena tre giorni dopo il parto. Si pensa che la sua morte sia la più giovane del Regno Unito legata a Covid-19.

La notizia è riportata dal tabloid inglese The Mirror. La madre di Coolio Carl Justin Morgan è risultata positiva alla terribile infezione poco prima che partorisse. Il piccolo è nato con una frequenza cardiaca bassa: non è ancora chiaro che il Coronavirus possa essere stato tra le cause del decesso.

La principale causa di morte è stata una encefalopatia ischemica ipossica, il che significa che il cervello necessita urgentemente di sangue e ossigeno. Coolio, la cui famiglia vive nella vicina Maesteg, è morto il 5 maggio quando aveva tre giorni. Il Coronavirus della madre viene elencato come causa di morte secondaria. Sul corpicino del bimbo è stata effettuata l’ispezione cadaverica del dottor Graeme Hughes.

Il medico ha chiesto che si indaghi sulle reali ragioni della morte del piccolo, per capire anche quanto il Coronavirus sia stato determinante. Ha detto: “Trasmetto le mie condoglianze alla famiglia in queste circostanze così tristi e deprimenti”. Passeranno molti mesi – quasi un anno – prima che il medico tenga un’audizione completa per relazionare sul caso della morte del bambino. Nel Regno Unito, sono oltre 230mila i casi di Coronavirus, con circa 35mila morti.