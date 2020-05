Conte | “Pronte misure ulteriori per aiutare tutti e subito” | VIDEO

Il primo ministro Giuseppe Conte parla agli italiani descrivendo i nuovi provvedimenti previsti dal Governo per aiutare lavoratori, aziende e non solo.

La manovra contiene delle premesse per accelerare la ripresa economica e sociale dell’Italia. Ci sono persone rimaste senza lavoro, senza reddito, commercianti ed imprenditori in preda all’incertezza. Il Governo non li dimentica, non li dimenticherà. Ci siamo impegnati al massimo facendoci carico di questa sofferenza. Ci sono 25 miliardi di euro in ballo per proteggere i lavoratori e per preservare l’efficienza produttiva delle aziende. Dobbiamo ora pensare a chi ancora non ha ricevuto nulla. Ricordo che abbiamo comunque pagato l’80% delle domande per cassa integrazione, autonomi ed altre categorie. Poi ci saranno bollette più leggere. I ritardi arrivano perché abbiamo a che fare con dei passaggi burocratici farraginosi tra vari Enti. Ma con le Regioni ed altri soggetti abbiamo trovato la soluzione più rapida”.