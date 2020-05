Beatrice Valli e Marco Fantini di nuovo genitori: è nata la piccola Azzurra

È fiocco rosa per i due genitori Beatrice Valli e Marco Fantini. I due danno il benvenuto alla tanto attesa Azzurra, terza figlia per l’influencer.

Una gravidanza seguitissima, quella di Beatrice Valli, la quale ha deciso di condividerne pubblicamente ogni dettaglio con i suoi amati fan. I follower dell’ex star di Uomini e Donne sono stati infatti aggiornati su tutti gli sviluppi: gioie, paure, ed ovviamente anche il tanto atteso giorno della nascita. È un momento di grande gioia per Beatrice Valli e Marco Fantini, che finalmente possono abbracciare la piccola Azzurra. La bimba non è però la primogenita. L’influencer infatti ha già avuto Bianca (di 2 anni) con l’attuale compagno Marco, e Alessandro (di 8 anni) con il precedente. L’annuncio della nascita è stato pubblicato su Instagram tramite una dolce foto che ritrae la mamma ancora in ospedale con la tenera Azzurra nata da poco tra le braccia.

L’ex modella ha raccontato sui social le dinamiche precedenti al parto. “Stanotte alle ore 01:00 mi si sono rotte le acque, ho aspettato un po’ ad andare in ospedale perché non avevo né contrazioni né perdite particolari, alle 7 mi sono fatta accompagnare dal ‘Marchini’ che ora è in casa tutto agitato (uomini) che spera di ricevere presto una mia telefonata.” racconta Beatrice riferendosi al compagno Marco, rimasto a casa insieme agli altri due bimbi. La donna è successivamente partita in fretta verso l’ospedale, nonostante le contrazioni non fossero ancora iniziate. La piccola Azzurra sembrerebbe proprio essersi fatta attendere più del dovuto.

Beatrice Valli e Marco Fantini parlano di una gravidanza difficile: “È impegnativa, più complicata della altre due.”

“La prossima foto sarà con Azzurra” ha scritto Beatrice accanto a una foto postata, dimenticando finalmente i malesseri ella gravidanza. Questa sembrerebbe non essere stata esattamente idilliaca per la donna. “È impegnativa, più complicata delle altre due. Sono stata poco bene e sono stata sottoposta a cure pesanti, molto difficili da sopportare” aveva dichiarato la donna in onda a Verissimo. “Non sono tranquilla come le altre volte, ma sono contenta“. L’ex star di Uomini e Donne racconta infatti di aver sofferto di nausee continue e malessere durante la gestazione, sicuramente la più complicata delle tre. Nonostante le complicazioni della gravidanza e l’emergenza Coronavirus, si è concluso tutto con un lieto fine, e i due genitori possono finalmente abbracciare serenamente la piccola Azzurra.

