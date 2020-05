Antonio Zequila, la smentita: “Non lo sposerò assolutamente”

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip Antonio Zequila è stato smentito dalla sua ex fidanzata che ha scritto una lettera al settimanale Chi

Durante la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip lo stesso Antonio Zequila aveva rivolto una proposta di matrimonio a Marina Fadda, la dentista sarda a cui era legato. I due sono stati insieme nove anni e così la donna ha voluto precisare alcune dinamiche importanti scrivendo una lunga lettera al settimanale Chi: “Devo fare una smentita importante. Preciso che io non ho mai acconsentito e da nessuna parte ho parlato di nozze, questa è solo una sua idea. Mi spiace ma non lo sposerò”. Poi ha rivelato: “Vorrei per cortesia mettere fine a questo equivoco che nulla toglie, comunque, all’affetto che ho per Antonio“.

