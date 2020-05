Ambra Angiolini verso La Vita in Diretta Estate – VIDEO

La conduttrice Ambra Angiolini, reduce dal Concertone del Primo Maggio, verso La Vita in Diretta Estate: al suo fianco Pino Strabioli.

Reduce dal Concertone del Primo Maggio che quest’anno è andato in onda tenendo conto delle norme di contenimento Coronavirus, la conduttrice e attrice Ambra Angiolini potrebbe tornare in televisione in estate.

Stando a quanto si apprende, infatti, potrebbe essere lei al timone di ‘La Vita in Diretta Estate’ in onda su Raiuno. Al suo fianco ci potrebbe essere Pino Strabioli: si tratta di voci, ma in ogni caso Beppe Convertini e Lisa Marzoli non dovrebbero essere confermati.

Per l’ex ragazza di Non è la Rai, che negli anni ha avuto una decisa trasformazione e oggi è considerata quasi un’icona della televisione di qualità, si tratterebbe di un ruolo inedito. La fidanzata dell’ex allenatore della Juventus, Max Allegri, infatti, non ha mai condotto questa tipologia di programmi, ovvero dei contenitori televisivi pomeridiani, eccezion fatta per le trasmissioni che ha presentato a inizio carriera.