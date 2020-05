Adriana Volpe terrorizzata, un boato poi le fiamme: “Ha preso fuoco”

Adriana Volpe in versione reporter ha filmato e raccontato l’incendio di un’auto avvenuto a pochi passi da casa sua a Roma.

Dopo il brusco e tragico addio al ‘Grande Fratello Vip‘, Adriana Volpe ha preferito prendersi una pausa dai palcoscenici. Una scelta comprensibile, visto che la sua famiglia ha affrontato in questo periodo un grave lutto a causa del Coronavirus. La conduttrice è tornata farsi sentire ieri su Instagram, con un video di tipo giornalistico.

La Volpe è stata attirata alla finestra di casa sua in Viale Parioli (Roma) da un forte boato. Spaventata e curiosa di capire cosa avesse generato quell’assordante rumore, la conduttrice si è affacciata ed ha visto proprio sotto casa sua un’auto avvolta totalmente dalla fiamme. Quindi ha deciso di documentare l’accaduto con un video pubblicato su Instagram.

Adriana Volpe: “Un’auto ha preso fuoco”

Inquadrando l’auto coperta dalle fiamme, Adriana spiega ai fan che stanno osservando le immagini: “Si è incendiata una macchina qui in Viale Parioli“, quindi aggiunge: “Sotto casa una macchina è esplosa e ha preso fuoco”. Per fortuna poco dopo sono giunti sul luogo i vigili del fuoco che in poco tempo sono riusciti a domare le fiamme ed evitare che le fiamme causassero ulteriori danni. La scena dei vigili che spengono l’incendio viene mostrata dalla stessa conduttrice. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato all’esplosione del veicolo.