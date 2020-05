Stasera in tv – Le Iene Show: puntata, video e scherzi di oggi 12 maggio

Le Iene Show, condotto stasera in televisione da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei torna con le sue inchieste irriverenti e uno scherzo a Natalia Paragoni: anticipazioni e anteprima video

La puntata di oggi, 12 maggio, condotta da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei, si destreggerà fra ironia, scherzi e inchieste legate all’attualità. Scopriamo insieme tutti i servizi in programma su Italia 1 a partire dalle ore 21.25.

Le Iene Show: le inchieste sull’emergenza Coronavirus

Il servizio delle iene Alessandro Politi e Marco Furbini torna a parlare della terapia del plasma, oggi in fase di sperimentazione in alcuni ospedali italiani. Le strutture ospedaliere di Mantova e Pavia hanno avviato i test per valutare se questa possa essere considerata la cura per il Covid-19. I primi risultati sembrano confermare questa teoria e portano quindi a ben sperare, tuttavia in molti hanno espresso dei dubbi sulla reale efficacia della terapia.

La iena Gaetano Pecoraro in un’inchiesta si concentra sui cosiddetti test pungidito che molte regioni italiane stanno continuando ad adottare nonostante siano stati da molti esperti di ambito sanitario definiti non affidabili.

Riguardo l’argomento darà la sua opinione professionale il Professor Massimo Galli, virologo dell’ospedale Sacco di Milano.

Lo scherzo a Natalia Paragoni

Le coppie nate in tv sono davvero autentiche?

Questa la domanda da cui prende il via il servizio-scherzo ordito dalla iena Sebastian Gazzarini. Le vittime designate, erette a simbolo dell’amore fra personaggi protagonisti del piccolo schermo, sono Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, che si sono innamorati a Uomini e Donne.

La coppia nata da un reality è apparsa sui giornali di gossip coesa e proiettata verso il futuro. La vita vera, però, soprattutto ai tempi del Coronavirus è un’altra cosa. Lo scherzo fatto a Natalia Paragoni, potrebbe portare alla luce un amore un po’ in disordine, tanto diverso da quello patinato ad arte dai giornali scandalistici o filtrato dai social, ma forse, proprio per questo motivo, più autentico.

