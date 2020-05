Stasera in tv – Fuori dal coro, le anticipazioni del 12 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 12 maggio, con Fuori dal coro in onda su Rete4: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 12 maggio, che andrà in onda in prima serata su Retequattro con una nuova puntata di “Fuori dal Coro”. Mario Giordano intervisterà il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che parlerà della crisi economica che sta affrontando il Paese, in attesa dei 55 miliardi di aiuti del “Decreto Rilancio”. Poi ci sarà l’intervista del ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, sempre sui temi attuali, sulla “Fase 2” fino alla liberazione della cooperante milanese Silvia Romano. Durante la puntata di questa sera ci sarà un ampio spazio alla scarcerazione dei 376 boss mafiosi avvenuta nelle settimane di emergenza sanitaria. Ci saranno interviste esclusive e inediti documenti. Infine, si cercherà di capire al meglio la situazione dopo il rilascio dei detenuti e sui rischi delle liberazioni anticipate.

LEGGI ANCHE >>> Video choc mostra come il Coronavirus si diffonde in un ristorante

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Fuori dal coro, le curiosità

Durante la puntata si parlerà delle novità sul piano economico mettendo il focus sul turismo italiano in piena crisi, tra aperture di stagione posticipate, stringenti misure sanitarie da implementare e l’accordo tra Germania e Croazia per un corridoio turistico “anti-Covid19” che potrebbe convincere molti turisti europei a escludere l’Italia dalle mete dell’estate 2020 in favore di altre considerate più sicure. Infine, si toccherà con mano il tema sanitario, prendendo in esame il tema delle nuove terapie e i progressi della ricerca scientifica, come per esempio la somministrazione del plasma iperimmune per la cura del Covid-19 con testimonianze. Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 12 maggio, con una nuova puntata di Fuori dal Coro.