Stasera in tv film | Mission: Impossible – Fallout: cast, trailer e recensione

Mission: Impossible – Fallout, film del 2018 scritto e diretto da Christopher McQuarrie, è il sesto della saga che vede protagonista l’agente Ethan Hunt: i dettagli sul film di oggi, 12 maggio

Andrà in onda oggi, 12 maggio, su Canale 5 alle ore 21.20 il film intitolato Mission: Impossible – Falloutm uscito nelle sale cinematografiche nel 2018.

Come tutte le pellicole d’azione interpretate da Tom Cruise, anche in questo caso l’attore non si è avvalso dell’aiuto di alcuno stuntman, caratteristica che contribuisce a rende i lungometraggi da lui interpretati molto apprezzati.

Scopriamo insieme la trama del film e qualche dettaglio in più.

Mission: Impossible – Fallout

L’agente Ethan Hunt della IMF (Impossible Mission Force), due anni dopo la cattura di Solomon Lane, deve vedersela con i resti dell’organizzazione che da questo era stata fondata e che si sono riorganizzarti in una nuova struttura: un gruppo terroristico noto con il nome Gli Apostoli. I seguaci di Lane proseguono il folle progetto di distruggere il mondo civile e per farlo si mettono in contatto con un mercenario che gli procura tre nuclei di plutonio. Hunt e la sua squadra di avvicinano all’obiettivo di intercettare il carico, ma falliscono perché l’agente messo di fronte alla decisione di salvare Luther Stickell oppure completare la missione con successo sceglie la vita del collega. Gli Apostoli si impossessano così dei nuclei che serviranno a costruire bombe atomiche con cui colpire obiettivi sensibili e miliardi di civili indifesi.

La CIA obbliga Hunt a rimediare all’errore e gli assegna un incarico da postare a termine con August Walker.

Sarà ancora una volta una missione (quasi) impossibile.

Mission: Impossible – Fallout, cast:

Tom Cruise (Ethan Hunt)

Henry Cavill (August Walker)

Simon Pegg (Benji Dunn)

Rebecca Ferguson (Ilsa Faust)

Ving Rhames (Luther Stickell)

Sean Harris (Solomon Lane)

Angela Bassett (Erica Sloane)

Michelle Monaghan (Julia Meade)

Alec Baldwin (Alan Hunley)

Vanessa Kirby (Alanna Vedova Bianca Mitsopolis)

Frederick Schmidt (Zola Mitsopolis)

Wes Bentley (Erik)

Mission: Impossible – Fallout, trailer ita