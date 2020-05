Il film Io sono Mia celebra la profonda interiorità di Mia Martini in una biografia che prende spunto da una sua passata intervista.

Realizzato in occasione dei 24 anni dalla scomparsa di Mia Martini, il film diretto da Riccardo Donna si era proposto di portare sul piccolo scherzo le tante sfaccettature che avevano caratterizzato l’artista. Gli ascolti e l’apprezzamento da parte della critica diedero ragione al progetto e in questo periodo storico di grande difficoltà economica e sociale, Rai1 ripropone alle ore 21.25 una storia di vita dal respiro universale: Mia Martini, una donna così forte e tanto fragile al tempo stesso.

Scopriamo insieme la trama della pellicola che andrà in onda oggi, 12 maggio.