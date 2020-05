Stasera in tv film – A Napoli non piove mai: trailer, cast e trama del film

Stasera in tv film – A Napoli non piove mai: trailer, cast...

A Napoli non piove mai, film del 2015, scritto, diretto e interpretato da Sergio Assisi, è una commedia che sfrutta i pregiudizi che contrappongono Nord e Sud Italia per… farci sorridere La commedia firmata da Sergio Assisi andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. L’artista sfrutta il pregiudizio che accomuna il nord e il sud Italia e di cui ognuna delle due parti più dirsi sia vittima che carnefice.

Come superare le differenze per giungere a un punto d’unione?

Trama del film

I due protagonisti della commedia sono originari di due realtà italiane molto diverse fra loro: Napoli e Milano.

Rispettivamente, Barnaba è un partenopeo Doc, mentre Sonia deve i suoi natali alla città meneghina. Ad accomunarli è il fatto di essere affetti da una sindrome che in vari modi non gli permette di avere pieno controllo di sé.

Barnaba, quasi quarantenne, è un eterno Peter Pan che è stato cacciato non solo dalla fidanzata, ma anche dai suoi genitori, ormai stanchi del suo comportamento.

Sonia, che soffre della sindrome di Stendhal, dopo la laurea è costretta a trasferirsi a Napoli per sfuggire alle pressioni del padre, che la vorrebbe impiegata nell’azienda di famiglia.

La ragazza finisce per scontrarsi con una cultura tanto diversa dalla sua, tuttavia si mette presto all’opera e accetta l’incarico di curare il restauro di una chiesa a Napoli.

A Napoli non piove mai, cast:

Sergio Assisi (Barnaba Buonocore)

Ernesto Lama (Jacopo Degli Orti)

Valentina Corti (Sonia Franculaccia)

Nunzia Schiano (Donna Concetta)

Sergio Solli (Il padre di Barnaba)

Francesco Paolantoni (Capo dei Vigili del Fuoco)

Benedetto Casillo (Cicerone)

Giuseppe Cantore (Padre Gennaro e Fratello)

Lucio Caizzi (Peppino il portiere)

Antonella Morea (La madre di Barnaba)

Luigi Di Fiore (Il professore)

Clotilde Sabatino (Margherita)

Massimo Andrei (Direttore dell’ufficio anagrafe)

Laura Schettino (Pina)

Giancarlo Ratti (Il padre di Sonia)

Eliana Miglio (La madre di Sonia)

Adelmo Togliani (Crocefisso)

Antonella Romano (Filomena)

Magdalena Grochowska (Marta)

Gaetano Amato (Armando)

Susy Del Giudice (Signora al balcone)

A Napoli non piove mai, trailer