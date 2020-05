Sergio Assisi, esordio da regista: racconta sindrome di Peter Pan – VIDEO

Esordio da regista per il noto attore Sergio Assisi: racconta la sindrome di Peter Pan nel film ‘A Napoli non piove mai’, in onda su Raidue.

Prima serata di Raidue all’insegna del divertimento oggi: viene trasmesso in prima visione il film “A Napoli non piove mai”. Si tratta dell’esordio alla regia del noto attore Sergio Assisi, che risale a qualche anno fa e arriva ora sul piccolo schermo.

Il noto attore è anche protagonista del film in cui racconta la sindrome di Peter Pan. Non solo: i due coprotagonisti del film sono affetti rispettivamente da sindrome dell’abbandono e sindrome di Stendhal.

Chi recita con Sergio Assisi in “A Napoli non piove mai”

Con molta ironia, Sergio Assisi descrive queste patologie in una divertente commedia. Sua spalla nel film Ernesto Lama, attore teatrale che ha esordito con Raffaele Viviani e Roberto De Simone e le cui apparizioni sul grande schermo sono rare. Infatti, per lui, che interpreta Jacopo Degli Orti, l’amico con la sindrome dell’abbandono, questo è stato il suo ultimo film al cinema.

Nel cast della pellicola, nel ruolo di Sonia Franculaccia, la giovane con la sindrome di Stendhal, c’è Valentina Corti, una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico e televisivo italiano degli ultimi anni. Completano il cast alcuni volti noti della comicità made in Napoli, da Francesco Paolantoni a Nunzia Schiano.