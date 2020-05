Sabrina Salerno, la verità: “Un ragazzo famoso di 21 anni ci ha provato”

Ancora una rivelazione choc per quanto riguarda la vita privata di Sabrina Salerno: l’icona sexy degli anni Ottanta ha rivelato un episodio strano

Passano gli anni, ma la bellezza di Sabrina Salerno resta intatta. Ai microfoni del programma “I lunatici” in onda sulle frequenze di Rai Radio2 ha svelato come ha trascorso la quarantena con numerosi selfie sensuali pubblicati sul suo profilo Instagram e Twitter.

Sabrina Salerno, la rivelazione a sorpresa

Così durante la sua intervista su Rai Radio2 la Salerno ha svelato tutti i particolari: “Chi esagera e mi scrive cose strane lo blocco. Questa quarantena deve aver dato un po’ alla testa ad alcune persone. C’è gente che crede di essere sposata con me, mi trattano come se fossi la moglie…”. Poi ha aggiunto una verità a sorpresa: “Mi è capitato un personaggio famoso in tutto il mondo di 21 anni fidanzato con una modella che ci ha provato sui social. Sono rimasta sconvolta. Non capisco come un ragazzo di 21 anni così famoso si sia preso quasi una ossessione per me…”.

Infine, la donna ha voluto così tranquillizzare suo marito Enrico Monti: “Siamo insieme da quasi 28 anni, in questi due mesi sono stata molto felice di averlo a casa. Non l’avrei mai detto perché per assurdo quando andiamo in vacanza litighiamo. Averlo con me, è stato importante, di grande aiuto, è stato un grande sostegno psicologico”.