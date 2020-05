Michelle Hunziker, rivela la sua sofferenza: “Dopo due mesi è dura”

Michelle Hunziker ha dovuto salutare, dopo due mesi di quarantena insieme, due persone che ha imparato ad amare attraverso Aurora.

Come tutti quanti in Italia, anche Michelle Hunziker ha rispettato le disposizioni imposte dal governo ed evitato contatti con alcune delle persone che ama. Il periodo appena trascorso per la conduttrice svizzera è stato ancora più duro per via delle feroci polemiche nei suoi confronti. La scorsa settimana, infatti, Michelle è stata bersagliata con critiche veementi ed anche insulti pesanti e minacce.

A scatenare l’odio del web nei suoi confronti è stato un servizio di ‘Striscia la Notizia‘ in cui si trattava con la consueta ironia un fenomeno del web. Alcuni utenti, infatti, avevano ironizzato sul vestiario di Giovanna Botteri, giornalista Rai e corrispondente da New York. Nel servizio si parlava di questi commenti e si chiudeva con una battuta. Questa è stata interpretata come un insulto, ma in realtà voleva essere tutto il contrario.

Michelle Hunziker, la gioia nel poter salutare Sara e Goffredo

Dopo tanta amarezza, pare che Michelle sia riuscita a vivere un momento di grande commozione in casa. Secondo quanto riportato sulla pagina Instagram di ‘Gossipit‘, la showgirl svizzera ha avuto dovuto salutare due ragazzi che ha imparato ad amare nel corso di questi anni e che hanno passato con lei la quarantena. Una è Sara Daniele, migliore amica della figlia Aurora, l’altro è Goffredo Cerza, fidanzato e (forse) futuro sposo della primogenita.

A margine di uno scatto in cui Michelle bacia in fronte Sara, si legge: “SALUTARSI DOPO 2 MESI È DURA ❤️ Michelle Hunziker si è commossa salutando Sara Daniele e Goffredo Cerza, ovvero la migliore amica e il fidanzato della figlia Aurora, che sono tornati a casa loro. Insieme ai due ‘figli acquisiti’, come li chiama lei, ha trascorso più di due mesi in quarantena. Ora salutarsi è difficile. Ma la vita pian piano deve ricominciare…”.