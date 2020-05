La vita privata della nota showgirl e attrice italiana Manuela Arcuri, chi è il partner Giovanni Di Gianfrancesco: carriera e figlio.

Da ormai dieci anni il cuore di Manuela Arcuri batte per Giovanni Di Gianfrancesco, un noto imprenditore che l’ha resa mamma di Mattia. Durante la gravidanza, l’attrice e showgirl ha deciso di abbandonare temporaneamente le scene.

Per quanto concerne il matrimonio non sembra ancora nei loro piani, anche se pare che i due stia progettando di ampliare la famiglia.

Giovanni viene da Monterotondo, un paesino in provincia di Roma, e fa l’imprenditore edile.

Giovanni Di Gianfrancesco è stato ospite di una puntata di Domenica In dove ha raccontato com’è il loro rapporto.

In particolare perchè la bellissima Manuela sta partecipando a Ballando con le Stelle.

La bellissima Manuela parlando proprio del figlio ha detto: “Mattia è la cosa più bella che mi potesse capitare, non c’è film che tenga a confronto. Ho capito quanto sia importante la mia presenza per lui e quanto sia irrinunciabile per me. L’ho cercato per due anni, è stato super voluto. Stavo quasi per perdere le speranze, e alla fine sono rimasta incinta quando ormai non ci pensavo più”.