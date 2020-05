Io sono Mia, chi è l’attrice Nina Torresi: Alba Calia nel film

Chi è l’attrice Nina Torresi, che interpreta la giornalista Alba Calia nel film per la televisione Io sono Mia, basato sulla storia di Mia Martini.

Il film per la televisione Io sono Mia, interpretato da Serena Rossi, ricostruisce la vita della cantante Mia Martini, tragicamente morta in circostanze mai del tutto chiarite il 12 maggio 1995. La pellicola si basa su fatti reali e personaggi realmente esistiti.

Tra questi c’è la giornalista Alba Calia, una delle migliori amiche di Mia Martini e di sua sorella, Loredana Bertè. Questo personaggio è interpretato dalla bravissima attrice romana, classe 1990, Nina Torresi, già vista in molti film, fiction e non solo.

Cosa sapere sull’attrice Nina Torresi

Figlia di un direttore della fotografia e di una sceneggiatrice, Nina Torresi ha esordito nel film Stasera lo faccio, a soli 15 anni. La pellicola, presentata al Giffoni Film Festival in anteprima, non andò poi mai in sala. Il vero esordio arriva poi l’anno dopo in Cardiofitness. In precedenza aveva girato alcuni spot televisivi. Entra quindi a far parte del cast della soap opera Incantesimo.

Negli anni, ha recitato per registi come Sergio Castellitto, Paolo Briguglia, Giuseppe Piccioni e Francesco Prisco. In televisione, è stata invece diretta tra gli altri da Salvatore Samperi, Marco Pontecorvo e Giulio Manfredonia. Nel 2012 è la protagonista ne La fuga di Teresa di Margarethe von Trotta, poi interpreta Agnese nell’horror La casa nel vento dei morti. Inoltre è Maya nella serie tv I Cesaroni. La giovane attrice è stata protagonista di alcuni videoclip come quello del brano Ritornerò di Max Pezzali.