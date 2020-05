Il parà Emanuele Scieri fu trovato morto nell’agosto del 1999 all’interno di una base militare di Pisa. La Procura Militare ricostruisce i possibili fatti

Sono passati oltre 20 anni dalla morte di Emanuele Scieri, il parà allievo della Folgore il cui decesso è datato 13 agosto 1999. Sin da subito emerse l’evidenza sul fatto che la scomparsa del giovane potesse riguardre un caso di nonnismo, avvenuto nella caserma militare della Gamerra a Pisa.

Tuttavia non mancano dei punti oscuri in merito a quella vicenda. Adesso emerge una teoria avanzata dalla Procura militare di Roma, la quale mette sotto accusa tre caporali. I superiori di Emanuele Scieri si sarebbero indisposti per via di una telefonata non autorizzata fatta dal paracadutista. Quindi decisero di punirlo, probabilmente però non con l’intenzione di ucciderlo. Fatto sta che Scieri precipitò da una torre e lì fu lasciato in una dolorosa agonia.

Emanuele Scieri, l’ipotesi di reato avanzata dalla Procura Militare di Roma

La stessa Procura, in base a quanto fa sapere l’Ansa, ha spiccato un avviso di conclusione delle indagini relative a quanto accaduto a fine anni ’90. Il reato ipotizzato è di violenza ad inferiore mediante omicidio pluriaggravato, in concorso. Già a dicembre del 2019 la Procura Militare di Roma stava portando avanti le indagini. Per quell’episodio venne arrestato un caporale e capo camerata di Scieri. A lungo si era fatto riferimento ad un possibile suicidio. Il cadavere del giovane fu ritrovato tre giorni dopo la sua morte.