Detto Fatto, la rivelazione di Bianca Guaccero: “Separazione difficile”

Bianca Guaccero è tornata in tv con il programma Detto Fatto: la conduttrice ha svelato tutti i cambiamenti e le difficoltà con l’emergenza Coronavirus

Un nuovo ritorno per Bianca Guaccero alla conduzione di Detto Fatto dopo l’emergenza Coronavirus. E così ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato il momento davvero duro: “È stata una separazione violenta: avevo raggiunto un ritmo di lavoro velocissimo e ho dovuto fermarmi di colpo. Da una parte mi sono riposata, però volevo tornare a correre”. Poi ha aggiunto le sue emozioni alla nuova messa in onda del celebre programma: “Mi mancava la telecamera che si accende, l’adrenalina e la gioia di entrare nello studio”.

Detto Fatto, le novità di Bianca Guaccero

Così la stessa conduttrice ha rivelato tutte le novità per il programma: “Carla Gozzi farà delle videochiamate ai telespettatori per fare il cambio look. Inoltre abbiamo creato un nuovo spazio dedicato ai bambini che prima non c’era”. Infine, la Guaccero ha svelato tutte le difficoltà riscontrate al momento per la messa in onda di Detto e Fatto: “Affrontiamo i problemi legati ai capelli, come tagli e tinture fai da te. Insegniamo ad allenarsi con quello che si ha in casa e a cucinare con ingredienti semplici. Ci adattiamo al momento storico”. Da non perdere così gli appuntamenti con il programma di RaiDue con tutte le novità del caso.