Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 12 maggio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 12 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

Continua il calo dei numeri dell’emergenza Coronavirus in Italia: quasi un mese di costante discesa dei ricoveri in terapia intensiva hanno portato il numero dei ricoverati più gravi sotto le mille unità. Diverse sono le province italiane dove si è raggiunto lo zero.

Dalla prossima settimana, potrebbero esserci novità non solo sulle riaperture, ma anche sulla visita ai non congiunti, mentre per la riapertura dei confini regionali si dovrebbe attendere il primo giugno.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 12 maggio

Andiamo a vedere i dati delle singole Regioni. Al Nord, in Friuli Venezia Giulia, ci sono 10 soli casi e un decesso. Sono 41 i nuovi casi in Veneto, dove il numero delle vittime è basso, soltanto una registrata nelle ultime ore. 364 casi con 68 vittime invece in Lombardia. 53 malati e 18 morti in Emilia Romagna: è il numero più basso di nuovi positivi da settimane. 113 casi e 28 morti, invece, in Piemonte, la seconda Regione più colpita.

Al Centro, 22 i nuovi casi nel Lazio, 12 dei quali a Roma, con ancora 4 decessi e 84 persone in terapia intensiva: si tratta dei numeri più bassi dall’inizio del lockdown. 25 i nuovi casi nelle Marche, in risalita ma comunque contenuti. Sette i nuovi casi in Umbria, otto con quattro vittime in Abruzzo. Appena 10 i contagi in Puglia, ma ci sono ancora 5 vittime. Tre contagi in Basilicata e quattro in Calabria. Ottimi i dati della Sicilia: quattro appena i contagi e 151 in meno i malati in appena 24 ore.