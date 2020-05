La sofferenza di Caterina Balivo: “Momenti difficili da superare”. Il racconto della conduttrice di Vieni da me emotivamente molto provata davanti alle telecamere.

Come riportato anche dal settimanale NuovoTv, l’amata conduttrice ha vissuto momenti non facili di grande sofferenza che le hanno fatto anche mettere in dubbio il suo ritorno in tv.

Leggi anche –> Caterina Balivo, polemica per la foto con i figli: “Allontanali dalla ringhiera”

Leggi anche –> Caterina Balivo, panico a Vieni da me: urla in diretta, ecco cos’è successo

Caterina Balivo, il “crollo” davanti alle telecamere

La Balivo ha spiegato direttamente al suo pubblico: “Ho imparato a guardare in faccia la sofferenza senza voltarmi mai, ho imparato a non rincorrere il tempo. Ma oggi sono di nuovo qui, sono tornata e sono felice di stare con voi, con il mio adorato pubblico”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Poi arriva l’amara confessione: “E’ vero, piango un giorno si e l’altro pure, è tutto così strano”. E poi con evidente commozione davanti alle telecamere è crollata emotivamente: “Vi dico la verità: ho riflettuto sulle tante cose che ho imparato in questo periodo. Non so se ce la posso fare, non so se è il momento, io non sono un’attrice”.