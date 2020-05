Ancora nuove rivelazioni per la storia d’amore tra Camilla Parker e il Principe Carlo: ecco le nuove indiscrezioni su un pianto disperato prima del matrimonio

L’amore di Camilla Parker verso il Principe Carlo è esistito da sempre. Tanti i segreti che si sono succeduti in questi lunghissimi anni con la rivelazione di un pianto disperato del Principe prima del matrimonio con Lady Diana. Ormai è noto a tutti come i due, oggi felicemente sposati, hanno attraversato anche momenti di sconforto quando lo stesso Principe convolò a nozze con Lady Diana, che è considerata ancora oggi il vero simbolo per tutto il Regno Unito dopo la scomparsa prematura della donna.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Camilla Parker, la rivelazione del Principe Carlo

Così come svelato dal tabloid britannico “Daily Mail”, prendendo in esame una delle biografie reali, la sera prima del matrimonio con Lady Diana il Principe sprofondò in un pianto disperato per tutta la notte. Come riportato dai media inglesi si è sposato forzatamente su volere della Regina Elisabetta proprio a dimostrazione che non ha mai avuto sua moglie. Il legame affettivo con Camilla gli ha creato numerosi problemi durante la sua vita.