Barbara D’Urso, la verità sul divorzio: “Colpa del suo tradimento”

Una sorpresa a metà. Per il compleanno di Barbara D’Urso è andato in onda a “Live – Non è la D’Urso” un filmato che ha riguardato la morte della madre fino al suo matrimonio con Michele Carfora con la separazione avvenuta nel 2006. La celebre conduttrice ha sempre svelato come l’uomo l’avesse tradita con diverse foto che vedevano il ballerino in compagnia di un’altra donna. Un video sorpresa per ricordare sia i momenti felici e quelli più tristi, anche come la scomparsa della madre. Durante la visione del filmato non ha nascosto la sua emozione, ma al momento delle immagini dell’ex marito ha distolto lo sguardo.

Barbara D’Urso, la verità dell’ex Carfora

In passato lo stesso Carfora aveva, però, svelato il suo punto di vista opposto rispetto a quello della D’Urso: “Lei invece di spiegare ai giornali che ci eravamo già lasciati, fu fotografata poco dopo sotto l’insegna ‘Separazioni e divorzi’ del tribunale. Disse che l’avevo tradita. Lì, come si dice a Roma, ho “sbroccato”. Non fu un comportamento corretto”.