Alberto Matano rimane solo, Lorella Cuccarini se ne va da La Vita in diretta

Confermata l’indiscrezione sull’addio di Lorella Cuccarini a ‘La Vita in diretta’ da un’ennesima fonte anonima, Alberto Matano condurrà da solo.

Gli insider in questo periodo sono scatenati ed indicano un cambio al timone de ‘La Vita in diretta’. Chiariamo che si tratta al momento di rumor, dunque non c’è nulla di confermato e nelle prossime settimane una dichiarazione ufficiale potrebbe smentire tutto. Tuttavia ormai da quasi un mese girano voci su un cambio alla conduzione de ‘La Vita in diretta’. Quest’anno lo storico programma della Rai è stato affidato a Lorella Cuccarini e Alberto Matano, ma sembra che il duo non verrà confermato.

Inizialmente c’era chi sosteneva che il cambio era dovuto a dissidi interni alla coppia. Secondo la voce Lorella Cuccarini non si trovava a proprio agio con il collega e aveva deciso di abbandonare il programma. Successivamente si è detto che Matano aveva in progetto di lavorare ad un programma tutto suo e che al suo posto sarebbe stato scelto un altro giornalista. Adesso si è tornati all’ipotesi che l’ex mezzo busto resti alla conduzione e la Cuccarini vada via.

Alberto Matano da solo alla conduzione de ‘La Vita in diretta’

A riportare l’indiscrezione che conferma quanto anticipato precedentemente su ‘Repubblica’, è il quotidiano torinese ‘La Stampa‘. Su questo si legge: “Anche La vita in diretta potrebbe subire un’amputazione. Via Lorella Cuccarini per andare verso la conduzione unica di Alberto Matano“. Le motivazioni dell’addio della conduttrice, però, non riguardano il rapporto con il collega. Lo ha detto chiaramente in una delle ultime puntate proprio l’ex conduttore del tg, spiegando che con Lorella la sintonia professionale e non è stata immediata.