A Napoli non piove mai: chi è Ernesto Lama, Jacopo nel film

Chi è Ernesto Lama, l’attore che interpreta Jacopo Degli Orti, l’amico con la sindrome dell’abbandono nel film “A Napoli non piove mai”.

Napoletano classe 1965, Ernesto Lama, attore teatrale che ha esordito con Raffaele Viviani e Roberto De Simone e le cui apparizioni sul grande schermo sono rare, è nel cast di “A Napoli non piove mai”.

Nel film diretto da Sergio Assisi interpreta Jacopo Degli Orti, l’amico con la sindrome dell’abbandono. All’attivo decine di apparizioni teatrali, l’attore ha debuttato a soli 14 anni nel 1979 nello spettacolo Festa di Piedigrotta, di Raffaele Viviani regia di Roberto De Simone.

Cosa sapere sull’attore Ernesto Lama

Nel cast di quel suo primo spettacolo, c’erano Peppe Barra, Gennarino Palumbo, Nunzio Gallo. Successivamente, ha avuto l’onore di calcare i palcoscenici delle commedie più importanti della tradizione napoletana, al fianco di attori di primo ordine. Per citarne alcuni, Maurizio Scaparro, Glauco Mauri, Vincenzo Salemme, Tato Russo. Tra il 2010 e il 2011 diretto da Massimo Ranieri è tra i protagonisti del nuovo ciclo di commedie di Eduardo De Filippo registrate per Raiuno.

In televisione, è stata l’unica eccezione la sua presenza nelle trasmissioni di Telegaribaldi, una trasmissione comica andata in onda sulle reti private campane. Al cinema, invece, ha esordito in Soldati 365 all’alba, film di Marco Risi del 1987 e ha recitato per grandi registi come Luigi Comencini, Citto Maselli, Francesco Rosi e Matteo Garrone. Una delle sue ultime esperienze è nel corto Un voto all’italiana, diretto da Paolo Sassanelli.