Vite al Limite, Gina Krasley: chi è e come è diventata oggi

Chi è Gina Krasley e com’è diventata oggi la protagonista del quinto episodio della ottava stagione di Vite al Limite.

Conosciamo Gina Krasley, di 28 anni, quando vive a Tuckerton, in New Jersey quando vive a casa di sua madre, con la sorella, il fidanzato di sua sorella e sua moglie Beth Krasley. A causa del suo peso, superiore ai 275 kg, è costretta a stare tutto il giorno sul divano. Gina riesce a lavarsi soltanto una volta al mese, ed è un compito che odia svolgere.

Durante il suo percorso, Gina spiega come la sua famiglia diventa sempre maggiormente frustrata con lei a causa dei sacrifici che devono fare per prendersi cura di lei e, persino sua moglie Beth, sembra essere infelice del suo peso. Nonostante l’amore che prova per lei, la donna sembra essere molto scontenta di come Gina abbia lasciato che il suo peso la condizioni così tanto. Da quando si sono sposate nel 2016, Beth e Gina non sono mai state in intimità. I problemi di peso per la ragazza sono iniziati quand’era una ragazza, come metodo per scappare dal padre violento lei e sua sorella si rifugiavano ai fast-food. Arrivata al fondo, Krasley decide di andare a Houston dal Dottor Nowzaradan per perdere peso ma, nonostante i tentativi, la ragazza non è in grado di perdere molti chili.

Gina Krasley oggi

Non è chiaro quanti chili sia riuscita a perdere Gina da quando ha finito di girare la trasmissione, ma durante lo show era arrivata a pesare 222 kg. Dai social appare che Beth oggi supporti molto sua moglie e sia contenta dei suoi progressi. Gina posta molti selfie sui social, dai quali si vede una perdita di peso. La ragazza ha un canale su YouTube dove condivide il suo percorso con i suoi followers.

