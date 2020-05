Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma e Cuore di Poeta protagonisti

Anticipazioni della puntata attesa per oggi 11 maggio di Uomini e Donne, i cui protagonisti saranno Gemma e Cuore di Poeta.

Uomini e Donne di Maria De Filippi torna oggi alle 14:45 su Canale5 con una nuova puntata che vedrà come protagonista Gemma Galgani e il suo nuovo corteggiatore Cuore di Poeta. I due si erano conosciuti durante la versione “virtuale” della trasmissione, nelle due settimane che hanno preceduto il ritorno di UeD nella sua versione originale.

Gemma resterà molto sorpresa nel vedere Cuore di Poeta e lo mostrerà con un gran sorriso. Il cavaliere si presenterà in studio come un uomo di mezza età, molto elegante e affascinante, con un cappello in testa che toglierà appena arriva davanti la dama torinese. In esterna tra i due era scattato il feeling e Gemma sembrava genuinamente interessata al suo corteggiatore. Quando questo arriva in studio, infatti, la dama lo accoglie radiosa. Tina Cipollari sottolinea come Sirius, alias Nicola Vivarelli, sembra turbato e anche geloso, ma Gemma non sembra preoccuparsene.

Gli altri protagonisti della puntata

Valentina Ursida e Giovanni tornano in studio e lei sembra molto arrabbiata, così emerge dallo spezzone su WittyTv, nel quale rivolgendosi a Maria dice: “In questo momento sinceramente non mi pare il caso“. Si intromette Roberta Di Padua, rivale di Valentina a cui piace Giovanni. Al momento la corteggiatrice è stata messa da parte a favore della dama bionda, ma non sembra volerne sapere di essere in un angolo. Non per ultima, Giovanna Abate che mostra il suo smartphone: “Vorrei leggerti quello che ho scritto per te“, così esordisce la tronista. Non sappiamo a chi si rivolga, che sia per l’Alchimista?

