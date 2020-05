Tuccio Musumeci: chi è il Cavalier Pintacuda in Montalbano

L’attore Tuccio Musumeci è uno dei volti della serie tv Il Commissario Montalbano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Tuccio Musumeci è un attore italiano. Da anni impegnato sia in teatro che nel cinema, ha recitato sia in lingua italiana sia in lingua siciliana, spesso in coppia con Pippo Pattavina. Nella serie tv Il Commissario Montalbano interpreta il ruolo del cavaliere Pintacuda. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Tuccio Musumeci

Tuccio Musumeci, all’anagrafe Concetto Musumeci, è nato a Catania il 20 aprile 1934 e ha due figli: Matteo, compositore, e Claudio, che ha seguito le orme del padre diventando un attore. Ha iniziato la sua attività nel campo dello spettacolo esibendosi nel cabaret e nell’avanspettacolo in compagnia di Pippo Baudo nella Catania degli anni ’60. La svolta della sua carriera è avvenuta con la costituzione del Teatro Stabile di Catania, nel quale ha iniziato a recitare in lavori teatrali, per lo più comici, sia in lingua italiana che in siciliano. Uno dei suoi primi successi fu Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello interpretato da Turi Ferro. La sua mimica da burattino e la vis comica innata gli hanno fruttato una lunga e fortunata carriera.

A teatro Tuccio Musumeci è stato impegnato anche in Cronaca di un uomo di Giuseppe Fava, Il Consiglio d’Egitto di Leonardo Sciascia, Pipino il breve di Tony Cucchiara e Classe di Ferro, spettacolo di Aldo Nicolaj che ha debuttato nel 2003 al Teatro Biondo di Palermo per la regia di Renato Giordano e le musiche di Matteo Musumeci. A New York nel 1985 Tuccio Musumeci ha ricevuto per la sua interpretazione nel ruolo di Pipino il Breve il premio Italian – American Forum al Mark Hellinger Theatre.

Negli anni Tuccio Musumeci ha calcato i maggiori palcoscenici nazionali e internazionali come Il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro Stabile di Genova, il Teatro Verdi di Trieste, il Teatro Argentina a Roma,il Teatro Stabile di Napoli, l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, il Beaumont Theatre di New York e il Teatro Colón di Buenos Aires. Dal 2008 è direttore artistico del Teatro Vitaliano Brancati di Catania.

Tuccio Musumeci ha preso parte anche a una quindicina di film, sempre in ruoli da caratterista, tra cui Mimì metallurgico ferito nell’onore di Lina Wertmüller, Porte aperte di Gianni Amelio, Lo voglio maschio di Ugo Saitta, Virilità di Paolo Cavara e La matassa di Ficarra e Picone. Ed è stato guest star in un episodio dell’8° serie di Don Matteo, interpretando il suocero del maresciallo Cecchini (Nino Frassica).

