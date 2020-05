Temptation Island al via nonostante il Coronavirus – VIDEO

Il fortunato reality di Mediaset, Temptation Island al via nonostante il Coronavirus: cambiano le regole, in onda quasi sicuramente a giugno.

Resta un rebus la ripartenza del reality Temptation Island, con la conduzione affidata anche quest anno da Filippo Bisciglia. La trasmissione, infatti, è bloccata a causa dell’emergenza Coronavirus, ma non è detto che non cambino le regole.

Lo ha sottolineato anche Maria De Filippi, in un’intervista a Vanity Fair, evidenziando: “Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto”.

Insomma, sembra molto probabile e anzi si va verso la comunicazione ufficiale che Temptation Island riparta nella sua versione NIP, addirittura nelle prossime settimane. La collocazione dovrebbe essere quella del giovedì sera. Le puntate potrebbero essere registrate molto presto e andare in onda già a giugno. Intanto, in questi giorni Maria De Filippi ripartirà con un’altra trasmissione, dopo Uomini e donne: al via anche Amici Speciali, spin off del popolare talent show.