In collegamento in diretta con la sua ospite, Eleonora Daniele a ‘Storie Italiane’ parla della vicenda avvenuta a Fiumicino.

‘Storie Italiane’, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele su Rai 1, ha contribuito in maniera decisiva a migliorare le sorti di una madre senza reddito, sola e con tre figli a carico. Lei ed i suoi ragazzi, di rispettivamente 8, 16 e 17 anni, vivevano tutti all’interno di un container vasto appena 32 mq.

Questa donna venerdì 8 maggio aveva esposto la propria, complicatissima situazione all’interno del programma. Lei si chiama Miriam e dal 2018 si è ritrovata assieme ai suoi figli ad occupare questo alloggio di fortuna. Poi però, appena poche ore dopo ecco arrivare una svolta tanto inaspettata quanto felice. Miriam ha ricevuto la chiamata del dottor Sbrega, direttore dei Servizi Sociali di Fiumicino. “Mi ha trovato un appartamento con i primi 5 mesi di affitto già pagati. La cosa mi ha commossa, non ce l’aspettavamo proprio”, ha detto lei in video collegamento.

Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele trova una casa per una mamma single in difficoltà

A questa persona proprio non è parso vero poter disporre di una casa vera “con veri muri ed un vero pavimento”. Ecco poi i ringraziamenti doverosi fatti ad Eleonora Daniele, tra la tanta commozione provata. La conduttrice d’altro canto non ha nascosto la felicità provata. Con la promessa di seguire la sua vicenda anche dopo i primi 5 mesi in cui l’affitto sarà pagato. “Intanto ora tu edi tuoi figli non dormirete più con la paura di essere invasa da blatte o ratti”, ha concluso la Daniele raggiante.

