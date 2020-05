Stasera in tv – Quarta Repubblica, le anticipazioni dell’11 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 11 maggio, con una nuova puntata di Quarta Repubblica: ecco le anticipazioni di oggi

Torna l’appuntamento questa sera, lunedì 11 maggio 2020, con una nuova puntata di Quarta Repubblica, condotta dal solito Nicola Porro, che andrà in onda alle 21,25 su Rete 4. In collegamento ci saranno il ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, il viceministro all’Economia Antonio Misiani e l’ex Capo della Protezione civile Guido Bertolaso pronti a svelare i vari fronti di emergenza aperti dall’epidemia di Covid-19.

Stasera in tv – Quarta Repubblica, le curiosità

Questa sera si tornerà a parlare dell’emergenza Coronavirus dopo la prima settimana in fase 2. Si metterà il focus sulle richieste di cassa integrazione che non sono ancora erogate arrivando anche a parlare delle possibili vacanze degli italiani dopo le dichiarazioni del Premier Conte. Inoltre, si parlerà anche del pericolo degli usurai che avvicinano i piccoli commercianti in difficoltà. Infine, si prenderanno in esame gli annunci disattesi sul prezzo delle mascherine, fino al continuo braccio di ferro tra Governo e Regioni su riaperture e limitazioni. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 11 maggio, con una nuova puntata di Quarta Repubblica.